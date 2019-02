Fallece a los 89 años el músico André Previn, ganador de cuatro premios Óscar

El músico André Previn, compositor y director de orquesta ganador de cuatro premios Óscar, falleció este jueves en Nueva York a los 89 años de edad, según confirmó al diario The New York Times su mánager, Linda Petrikova. Petrikova detalló que pereció en su residencia de Manhattan en las primeras horas del jueves, aunque no se indicó la causa exacta.