El Falcon Heavy y los otros cohetes semigigantes

El Falcon Heavy no es el más grande o potente que haya existido. Los desaparecidos lanzadores Saturno V, N1 y Energía superaron ampliamente al vector de SpaceX. ¿Por qué no han existido más cohetes semigigantes en este rango del «desierto de cargas útiles» de los lanzadores espaciales? La razón principal es que el Saturno V y el N1 fueron concebidos como lanzadores pesados para poder llevar a cabo mision tripuladas a la Luna y Marte. Los cohetes actuales obedecen la ley de la oferta y la demanda, y el mercado no pide cohetes de más capacidad.