Falacias lógicas que pueden hacer que te la cuelen: aprende a identificarlas

Según el filósofo y lógico Charles Hamblin, una falacia sería “un argumento que parece válido, pero no lo es”. Pueden aparecer tanto a propósito, para intentar engañar a alguien, como por equivocación. Además, que el argumento no sea válido no quiere decir que la premisa o la conclusión sean incorrectas, sólo la forma de defenderlas y exponerlas.