Facebook, Google, Instagram y WhatsApp ya se enfrentan a demandas tras la aplicación de la GDPR en la Unión Europea

Este 25 de mayo ha comenzado a aplicarse en el conjunto de la Unión Europea el nuevo Reglamento General de Protección de Datos y Facebook, Google, Instagram y WhatsApp ya se enfrentan a demandas por supuesto incumplimiento de la nueva norma. La organización en favor de la privacidad None Of Your Business, liderada por el conocido ciberactivista y abogado austriaco Max Schrems, asegura que las empresas obligan a los usuarios a consentir la publicidad personalizada para utilizar sus servicios y eso no es proporcionarles una "elección libre".