Facebook despidió a decenas de personas por abusar del acceso a los datos de los usuarios, según un nuevo libro

Un ingeniero de Facebook utilizó su acceso privilegiado como empleado de la compañía para acceder a los datos personales de una mujer que le había dejado tras una discusión. Esto es lo que cuenta el libro An ugly truth: Inside Facebook's battle for domination (HarperCollins, 2021), escrito por las periodistas de The New York Times, Sheera Frenkel y Cecilia Kang, que acaba de ser publicado en Estados Unidos.