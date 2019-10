Facebook contra los torrents: ya no puedes compartir enlaces a The Pirate Bay y similares ni en tu muro ni en Messenger

Si recientemente has intentando compartir en Facebook algún enlace a sitios de descarga de torrents probablemente te hayas encontrado con que no podías hacerlo. Lo mismo pasa en la aplicación de mensajería Messenger, al intentar enviar en link, Facebook te muestra un mensaje explicando que no puedes. TorrentFreak reportaba hace unos días que la red social estaba bloqueando los enlaces a The Pirate Bay, y como hemos podido comprobar en Genbeta, el bloqueo se extiende a una gran cantidad de webs de torrents famosas y no tan famosas.