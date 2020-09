Facebook bloquea información veraz sobre cambio climático

Queridos lectores, desde por lo menos principios de agosto, sin que FB haya dado señal alguna ni me haya consultado para nada, los usuarios que quieren, en sus perfiles, muros o páginas, enlazar a ustednoselocree.com , o a cualquiera de sus páginas, son advertidos de que eso no es posible porque este blog viola sus “normas comunitarias” (community standards) y/o que este blog emplea técnicas de spam.Facebook afirma que mi blog contiene “información no veraz”. Facebook tiene también bloqueado, según supe después, el blog Wandering Gaia.