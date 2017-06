The Guardian ha podido entrar en la fábrica de zapatos de Louis Vuitton en Somarest, en la región de Transilvania en Rumanía. Una vez hechos, se envían a Italia o a Francia para que allí les añadan la suela y añadan el 'Made in Italy' o el 'Made in France', para luego ser vendidos a un precio de entre 600 y 2000€. Estiman que esta fábrica fanrica unos 100 000 pares de zapatos al año.