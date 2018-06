Las extremas leyes bajo las que se rige Arabia Saudita, el país con mayor segregación por género  

Los homosexuales son perseguidos, azotados o condenados a muerte; No se puede criticar al régimen y un robot humanoide tiene más derechos que las mujeres. Raif Badawi, un bloguero que creó una web de debate político y social fue condenado a 1.000 azotes por semejante delito. Una mujer no puede pasear o ir a un estadio sin la compañía de un pariente varón, su "guardián". No pueden ir a piscinas públicas, entrar por la misma puerta, y solo pueden hacer uso de espacios segregados. “Arabia Saudita es el país con mayor segregación por género”.