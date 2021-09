Extractos de la adaptación cinematográfica de «El señor de los anillos», de José Luis Cuerda

—Gracias a todos por venir a mi cumpleaños, espero que disfruten de las barracas de tiro al muñeco. Ya he visto que le habéis atacado a las medialunas yorkeso, y recuerden no pasarse levantando el porrón. Ahora, si me disculpan ustedes, quiero aprovechar la atención que me prestan para deciros que son ustedes unos aprovechaos, así que en cuanto me enchufe la sortija, voy a desaparecer para perderos de vista, ¡pendencieros! ¡Sacacuartos!