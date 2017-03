Una extensión de GNOME Shell para dominarlas a todas

Mientras me hago a las extensiones de GNOME Shell, he encontrado un extensión que seguro va a hacer las delicias de mas de uno. ¿Quién no ha querido hacer una extensión de GNOME Shell en unos segundos?. Si ese es tu caso, Argos es la solución para ti. La mayoría de las extensiones, indicadores, etc, en GNOME Shell, hacen una única cosa, añadir un botón con un menú desplegable al panel. En ocasiones también pueden mostrar algún tipo de información o alguna funcionalidad.