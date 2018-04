¿Expulsaron de Alimentaria a dos azafatas por llevar una camiseta con la bandera de Aragón?

Hay versiones contradictorias en este caso, denunciado por un empresario de Teruel llamado Juan Ciércoles, que asegura que tanto él como sus empleadas recibieron un "trato vejatorio"Desde la feria señalan que lo ocurrido no tiene nada que ver con las camisetas: "No tenían autorización para promocionarse, ya que solo tenían visitantes"Ciércoles admite que solo contaban con la acreditación de visitante de la feria, pero reitera que no le dijeron en ningún momento que ese fuera el problema