lavozdegalicia.es

«En la vida no escogemos quiénes somos ni dónde nacemos, si somos altos o bajos, ricos o pobres. La vida nos reparte unas cartas determinadas. Creo sinceramente que he tenido suerte en el reparto». Es una reflexión de Rafael Yuste, uno de los neurocientifícos más prestigiosos del mundo. Nació en Madrid, en el seno de una familia de padres profesionales que «siempre me apoyaron». Se formó profesionalmente como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y en el Hospital de la Fundación Jiménez Díaz.