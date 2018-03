Expulsan a un ateo de la televisión egipcia: "búsquese un psiquiatra" [EN]  

Un ateo egipcio al que invitaron a un programa de televisión de la cadena privada Alhadath Alyoum terminó siendo expulsado del estudio al grito del presentador y de un segundo participante, un clérigo, de que se buscase un psiquiatra. Cuando el ateo empezó a explicar el Big Bang, el presentador le interpeló: "¡hable árabe! Estamos en Egipto, no use palabras raras". El presentador terminó disculpándose ante su audiencia por haberlo invitado: "por desgracia no tenía ningún argumento convincente, es un mal ejemplo para la juventud egipcia".