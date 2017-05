La explotación en la publicidad se escribe con B de becario  

Aunque siempre ha sido así el precio a pagar esconde demasiada letra pequeña, de la que te vas dando cuenta conforme empalmas contratos en prácticas: incumplimiento del convenio a placer, contrataciones al peso, rotación infinita, incongruencias económicas… Cuéntame las reglas y yo decidiré si juego no, pero no me las cambies a mitad de partida. Estamos tan engañados… Cuando sales de una escuela de creatividad, ni siquiera de la universidad, en el mejor de los casos te esperan ‘dos añitos de tragar y cobrar mierda’.