Explicación de una de las gráficas que se esta utilizando para el COVID-19  

Hoy en “Epidemiología para Dummies” vamos a dar una breve explicación de una de las gráficas que se esta utilizando para seguir la evolución del #COVID19 . Lo 1º a tener en cuenta es que esta gráfica NO debe entenderse como un ejemplo de gestión. La lógica de “a más muertos peor gestión” NO es válida. Las defunciones son un marcador indirecto de la infección por virus. La gestión influye, claro, pero no es ni mucho menos el único factor relacionado. Sin ir más lejos, p. ej., una población más envejecida sufrirá más. Volvamos a la gráfica (...)