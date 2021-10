Explicación de cómo funciona el descenso de karma en un strike

Si alguna vez habéis recibido un strike en esta página y habéis mirado el enlace que os ponen sobre las normas de la comunidad puede que hayáis detectado que el descenso de karma que os han aplicado no se corresponde con el ahí indicado. Lo mismo me pasaba a mi hasta ayer, hasta que se me ocurrió preguntarle a cierta persona del Staff de esta web que considero bastante sensata y me aclaró lo que pasaba. Básicamente lo que pasa es que lo que pone en las normas de la comunidad es incorrecto y van a proceder a corregirlo. Y os voy a poner cómo funciona para que al que le haya surgido la misma duda le quede claro, porque al menos a mi me ha costado bastante que alguien me diera una explicación de por qué me había bajado el karma 10 puntos en lugar de los 2 que indican las normas. Primero, ¿qué dice en las normas? Pone lo siguiente:

strike 0 → leve descenso del karma

strike 1 → -2 puntos de karma + 1 día sin poder entrar

strike 2 → -2 puntos de karma + 2 días sin poder entrar

strike 3 → -2 puntos de karma + 5 días sin poder entrar

strike 4 → -2 puntos de karma + 20 días sin poder entrar

ban → 90 días sin poder entrar

Vamos, 2 puntos menos de karma en todos los casos, salvo en el ban que no pone nada y en el strike 0 donde no se indica de cuánto es el descenso. Pues bien, lo que realmente hace el sistema es lo siguiente:

strike 0 → 20% menos de karma

strike 1 → 20% menos de karma + 1 día sin poder entrar

strike 2 → 40% menos de karma + 2 días sin poder entrar

strike 3 → 50% menos de karma + 5 días sin poder entrar

strike 4 → 60% menos de karma + 20 días sin poder entrar

ban → 70% menos de karma+90 días sin poder entrar

Vamos, que se quita un porcentaje de karma en general más alto que esos 2 puntos, salvo en el strike 0 y 1 donde dependiendo del karma del momento será menor o mayor. Nota: el karma no podrá bajar de 5, por lo que si tras aplicar la reducción baja de 5, se te asignará karma 5.

Voy a aclarar alguna cosilla más. Tened en cuenta que durante la duración del strike vais a tener 4.01 puntos de karma independientemente del tipo de strike, salvo el 0 ya que el strike no dura tiempo. Pero ese es un karma provisional. Cuando termine el strike es cuando vais a recuperar vuestro karma con el descenso comentado.

Por ejemplo, yo tenía karma 16.35 y tras un strike 4, tras 20 días con karma 4.01 (bueno, subió a 4.11 por cierta cuestión técnica, pero esto no importa) al volver mi karma pasó a 6.54 que es precisamente el 40% de mi karma anterior.

Además por lo que he visto durante 2 o 3 días bajan tu karma base, además de ponerte otras limitaciones que afectarán al cálculo del karma diario. Pero digo en un principio, porque durante la duración del strike se congela este cálculo, por lo que si te aplican un strike 3 o 4, para cuando vuelvas del strike esas limitaciones habrán desaparecido y no te habrán afectado en nada.

Lo del ban lo cierto es que no sé si efectivamente te deja 90 días sin poder entrar, yo suponía que era definitivo, pero en las normas indican que son 90 días. Quizá esos 90 días hacen referencia a que tampoco deberías poder hacerte otra cuenta. Lo que sí he visto en el código fuente es que supone una reducción del 70% del karma.

Y por último aclaro que a pesar de lo que pone ahí, sí que puedes entrar, lo que pasa es que tu cuenta estará muy limitada. Básicamente lo que podrás hacer es lo mismo que un usuario no registrado, es decir navegar y menear noticias, aparte de poder seguir usando la parte de mensajes privados.