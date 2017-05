Los expertos demuestran la relación entre El Castor y los terremotos

La instalación no se volverá a poner en marcha pero no se desmantelará todavía. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció este miércoles que los expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la Universidad de Harvard han demostrado la vinculación entre los terremotos y la actividad del almacén ‘Castor’, por lo que no se volverá a poner en marcha, aunque descartó proceder ya a su desmantelamiento, porque su situación es estable.