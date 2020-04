El experto de Merkel sobre el covid-19: la inmunidad de grupo no funciona

El presidente del centro competente en epidemiología de Alemania, Lothar Wieler, afirmó que la inmunidad de grupo no puede ser el objetivo porque como se ha podido ver en otros países, «no funciona». Y recordó que aún no se sabe si las personas que han superado la enfermedad pueden volver a contagiarse.«La idea de erradicar este virus sin vacuna no funcionará», defendió, y llamó nuevamente a no subestimar al covid-19 que, como recordó, provoca graves cuadros clínicos y puede dejar secuelas en muchos de los pacientes que superan la enfermedad.