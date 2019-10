Si no vives en Inglaterra, puede ser difícil diferenciar entre el acento del norte y el del sur de Inglaterra. Si no vives en los Estados Unidos, es posible que no sepas cómo distinguir entre el acento inglés del norte y el del sur? En este vídeo de Wired, el profesor de idiomas Erik Singer explica cómo reconocer acentos que suenan similares a los de oídos inexpertos.