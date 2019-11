Mi experiencia como azafata de la Copa Davis: 7 € brutos por hora, frío y sin comida ni bebida

Yo renuncié al tercer día, lo mismo hicieron otras compañeras y las condiciones empeoraron porque no había gente para cubrir turnos y se recortaron los descansos. No se nos ofreció comida ni bebida y el precio del menú de la cafetería suponía dos horas de trabajo, algunos stands se apiadaron y nos regalaron cafés. En los tiempos muertos aprovechábamos para ir al baño a calentar las manos con el secador y a estirar la espalda, no nos pusieron ni una silla para los descansos.