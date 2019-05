¿Existió alguna vez en la Tierra una civilización millones de años antes que nosotros? [ENG]

Estaba en el despacho de Gavin Schmidt, director del instituto Goddard de la NASA (GISS) cuando de repente me interrumpió: "Espera un momento. ¿Cómo puedes estar seguro de que somos la primera civilización que ha poblado el planeta Tierra?" Yo estaba allí para hablar como astrobiólogo de "exo-civilizaciones", no me esperaba esto. Lo cierto es que no hay nada geológico de más de 2 millones de años que no haya sido ya erosionado, eso incluiría caminos, ciudades, edificios... Claro, hay fósiles de 60ma pero son una minoría de lo que hubo. (sigue)