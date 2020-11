Existen dos tipos de Ciencia: la que funciona de verdad y la que se divulga

Si pudiéramos percibir toda la banda del espectro y no solo lo que hoy conocemos como espectro visible, nuestra realidad consolidada pasaría a ser anecdótica. Como nuestra percepción es limitada, esto no lo veremos hasta que no cambien las condiciones si estas no dependen de nosotros, o hasta que seamos capaces de cambiarlas en el medio, para explorar, participar e investigar en otras realidades de las que actualmente no tenemos certeza.