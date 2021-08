El exconsejero de Políticas Sociales de Madrid culpa a la CAM de las muertes en residencias: "Ayuso es la máxima responsable"

Alberto Reyero, exdiputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y quien también fuera consejero de Políticas Sociales durante la primera ola de la pandemia, "Cuando me fui como consejero opté por no contar nada a la espera de hacerlo en esa Comisión de Investigación, que es esencial para rendir cuentas y que ya no parece que se vaya a celebrar", afirmó Reyero, que acabó dimitiendo en octubre tras conocer los protocolos de no derivación de pacientes de residencias a hospitales