La excomisaria de Justicia europea considera incomprensible que Rajoy haya dejado "pudrir" la crisis catalana

Sus criticas se han extendido a la salida judicial del problema y, como antigua Comisaria de Justicia Europea, se ha permitido expresar su censura a la estrategia que ha elegido el gobierno. "La Justicia no es un árbitro político y aquí tenemos la impresión que ahora le toca a la Justicia resolver un problema que han creado los políticos y que los políticos no han sido capaces de resolver durante años porque esta no es una historia que comenzase ayer", ha dicho antes de continuar con un "francamente esto no es lo correcto".