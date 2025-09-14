·
Una exasesora de la Comunidad de Madrid, condenada a dos años de prisión por el caso Máster de Cifuentes
La Sala confirma que indujo a la segunda condenada, Teresa Feito, a elaborar el acta del TFM de la expresidenta madrileña.
|
etiquetas
:
exasesora
,
comunidad
,
madrid
,
condena
,
dos
,
años
,
prisión
,
máster
,
cifuentes
21
3
0
K
381
12 comentarios
Comentarios destacados:
#2
tromperri
Como tienen que ser los hilos con los que la mafia del PP mueve los hilos de la justicia para que se condene a todos menos a la propia Cifuentes.
PP, organización criminal.
8
K
93
#3
ipanies
*
Y esa señora, Teresa Feito no recibió presion psicologica ademas de una presion profesional desmedida por parte de la que se benefició de esta corruptela?!?!! Es muy curiosa la justicia cuando hace piruetas inverosímiles sin siquiera rozar a los "poderosos".
3
K
40
#5
XtrMnIO
Y la beneficiada de todo esto, en los platós de TV haciendo promoción de su grupo empresarial.
1
K
33
#11
elGude
#9
Esto es lo mejor de todo.
Y no le digas nada, que la justicia ha dicho que es inocente.
1
K
30
#1
Cehona
¿Pero para Cifuentes no cae ningún mes?
2
K
27
#9
chatOGT
*
#1
no solo eso, sino que va dando lecciones de ética en la tele. Con sabrosos emolumentos, of course.
1
K
27
#4
tyrrelco
Feito fue mi profesora de máster y era una mujer y profesora increíble, no sé cómo mierdas aceptó asesorar a esa chusma. Jefa de departamento de inglés, con un CV cojonudo, solo se le ocurre a ella meterse ahí. La mayor cagada de su vida.
Una pena.
1
K
20
#8
Marisadoro
Quizás yo misma posea un título otorgado libremente por algún funcionario de la URJC sin que yo lo sepa.
0
K
12
#6
manc0ntr0
Qué raro, el partido podrido esparciendo corrupción y quienes pagan los platos rotos son sus subordinados.
Justicia made in Spain
0
K
8
#7
Antipalancas21
#6
Platos rotos que los jueces se encargan de dejar en casi nada o pasan de condenar.
1
K
28
#10
manc0ntr0
#7
Cierto, aún así resulta asombroso que los máximos responsables nunca tengan culpa y nunca se enteren de lo que hacen las "ranas".
Supongo que lo de malos gestores va en el ADN del pepero corrupto
0
K
8
#12
Donal_Trom
Le está bien empleado por lacaya.
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
