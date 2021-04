El Colegio de Médicos de Melilla ha denunciado al ex presidente de Vox y actual diputado no adscrito en la Asamblea melillense, Jesús Delgado Aboy, por algunos de los gastos que realizó con la tarjeta bancaria de la entidad cuando presidía la misma, que ascendieron a 81.300 euros en dos años, concretamente por varios pagos que al parecer no tienen relación con la entidad médica.