Un ex ministro italiano abofetea a un periodista por preguntarle por las pensiones vitalicias  

El ex ministro italiano Mario Landolfi abofeteó al periodista televisivo Danilo Lupo, después de que le preguntase por las pensiones vitalicias para los políticos. Landolfi, que fue ministro de Comunicación con Silvio Berlusconi, fue calentándose con las preguntas del entrevistador hasta que le arreó un tortazo. El ex político ha pedido disculpas públicamente: "Esas actitudes no son parte de mi estilo ni de mi temperamento", escribió.