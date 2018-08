El ex jefe de la Seguridad Social que 'resucitó' a su abuelo para estafar 600.000 euros

“No me entra en la cabeza lo que he hecho. Lo único que quiero es pagar por ello”. Así se excusaba C. C. V., un antiguo jefe de la Seguridad Social castellanoleonesa que manipuló varios documentos públicos para enriquecerse durante más de 15 años: La resurrección administrativa de su familiar fue en el 2000 y hasta el 2016 estuvo cobrando su pensión. También falseó documentos para que su padre y una amiga se beneficiasen ilegalmente.