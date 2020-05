Ex esposa de Bruce Dickinson, Paddy Bowden, fue encontrada muerta en un trágico accidente

La ex esposa de Bruce Dickinson, Paddy Bowden, fue encontrada sin vida el día de hoy, lunes 18 de Mayo, en el oeste de Londres, según informó el diario británico The Sun. En un comunicado, Dickinson, de 61 años, que ahora vive con la instructora de fitness, Liana Dolci, en París, comentó al respecto: “Esta es una tragedia terrible que parece ser un trágico accidente. Nuestros hijos Austin, Griffin y Kia y yo estamos devastados. Por respeto a Paddy no haremos más comentarios en este momento tan difícil y doloroso para nuestra familia.”