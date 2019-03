Peter Newell, ex-asesor de UNICEF y defensor de los derechos del niño, condenado a 6 años y 8 meses por pederastia

Peter Newell, de 77 años, ex-coordinador de la "Association for the Protection of All Children", fue sentenciado el mes pasado en Blackfriars Crown Court. Admitió cinco agresiones sexuales graves e indecentes a un niño menor de 16 años. La "Association for the Protection of All Children" dice que sus objetivos son prevenir la crueldad y el maltrato de los niños y en el Reino Unido y en el extranjero. En 2007, Newell fue coautor del "Manual de implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño para UNICEF".