La evolución de la espada

Todo comenzó en la Edad de Bronce, cuando la gente empezó a crear objetos para matar mejor, en este caso, las espada de bronce no solían exceder de los 90 cm, y no es que fueran muy buenas, es lo que tiene el bronce. Habrá gente que se pregunte o que no sepa que es el bronce, este, no es más que una aleación de cobre y estaño. El origen se remonta a los trabajos de cobre en el Mediterráneo, en el Mar Negro y en Mesopotamia, la espada más pronto que tarde destronará a la daga como arma predilecta del guerrero.