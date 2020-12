Evolución de la bandera de España a lo largo de la historia

No se puede hablar de España hasta los Reyes Católicos. Incluso hay quien dice que no se puede hablar de España hasta la llegada de Felipe V o incluso hasta la Constitución de Cádiz. Todas las posturas son comprensibles y aportan argumentos de peso. No obstante, comenzaré la historia de la bandera española desde los Reyes Católicos, ya que su reinado fue, como mínimo, el origen del actual concepto de España.