Europa ya no puede fiarse de Estados Unidos. No son manifestaciones de este jueves. Son declaraciones realizadas el pasado 15 de agosto por Angela Merkel instantes después de la entrada de los talibanes en Kabul y horas antes de que se desatara el pánico en el aeropuerto de la capital afgana. La canciller alemana tenía mucha razón. Europa ya no puede fiarse de Estados Unidos, porque ya no juegan en la misma liga. No importa quién mande en Washington. Relacionada: www.meneame.net/story/francia-llama-consultas-embajadores-eeuu-austral