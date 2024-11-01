Europa en la Encrucijada

La reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán ha puesto a Europa en una posición crítica. En medio de amenazas de represalias económicas, intimidaciones, humillaciones, ataques en suelo europeo, presiones sobre la OTAN y una denostada y tímida ONU, la postura europea podría determinar no solo la dirección del conflicto, sino también definir su propio futuro. Mientras algunos países ven en Irán un adversario a enfrentar, otros temen las reacciones de Israel y EEUU, las repercusiones de una intervención militar a gran escala son más que probables. Analizar los intereses y posibles represalias de ambos bandos es esencial para comprender el complejo entramado geopolítico actual.

Las relaciones entre EE.UU. e Irán han sido volátiles desde la Revolución Islámica de 1979. La guerra en Gaza, la intervención de Venezuela, parece que han sido catalizadores para que estos intereses estratégicos en la Península Arábiga hayan emulsionado. Parece que el conflicto de Siria ha exacerbado estas tensiones, convirtiéndose en un campo de batalla donde las proyecciones de poder de varias naciones se cruzan. EE.UU. cuenta con numerosas bases militares en la zona. Siria, Irak y Líbano parece que pueden albergar lanzaderas Iraníes, lo que repercute en la seguridad regional y visualiza la influencia iraní en estos países. Las diferencias en la visión del islamismo, la interpretación del Corán parecen enquistadas secular mente en la península. El extremismo religioso subyace en un conflicto más profundo: son dos realidades y mundos distintos, Occidente frente al Golfo Pérsico.

Israel y EEUU buscan salvaguardar sus intereses en la región, cumplir aparentemente acuerdos de protección de sus aliados en la zona, así como genuinamente derrocar todo impedimento de dominar el flujo mundial de petróleo hasta sus últimos coleteos. La desestabilización de China, ante su declive, también juega un papel, ya que EE.UU. intenta mantener un equilibrio que favorezca su hegemonía.

Irán defiende su soberanía y régimen teocrático, dictatorial e inquisidor. Busca expandir su influencia, derrocar cualquier atisbo de insurgencia y reestructurar Medio Oriente a través de la confrontación e imponer su interpretación de la religión y gobierno. En este contexto, han entrado los pescadores para agitar sus aguas. Hemos visto como a fuego lento se desestabilizaba económicamente y socialmente al país, según Irán por injerencias de EEUU. Este respondía a las protestas contra su gobierno con un exterminio de 30mil manifestantes. Parecía esperada la movilización de la oposición, que parece expectante ante la ambigua intención de EEUU de cambiar el gobierno, sin mencionar el cambio de régimen ni garantizar una transición a la democracia. La confrontación va más allá del crudo, va de supervivencia y de supremacía. La declaración de la guerra santa contra Israel y EE.UU. solo es el resultado de la "patada al avispero", no es la primera vez, por lo que ya sabemos lo que trae la Yihad.

Europa se mantiene expectante y dividida ante una escalada sin aparente techo, busca defender el Mediterráneo pero obviamente cada portaaviones tiene carácter individual. Las posiciones europeas se han ido apaciguando, y confluyendo en un perfil más moderado y de defensa mutua, a pesar de la diversidad de versos. Todo esto sucede en el arte del chapoteo, sin salpicarse ni salpicar, mientras se espera una crisis humanitaria de grandes dimensiones. La necesidad de encontrar, o aparentar, una posición común parece urgente, algo que suele ser un antónimo a los pausados tiempos que nos tiene acostumbrado una vetusta Europa. Para permitir que el proyecto común que supone la Unión Europea supere esta crítica encrucijada, parece necesaria determinación y compromiso por los valores e intereses comunes, más allá de localismos y partidismos.

Es esencial que Europa vea esta situación no solo como un desafío, sino como una oportunidad para liderar con cautela y mesura su posición estratégica que determinará sus alianzas y por lo tanto sus influencias comerciales, económicas y culturales en un futuro. Representar la moralidad del planeta y buscar un diálogo constructivo podría ser la clave para una resolución pacífica.

Europa no puede convertirse en una simple espectadora. Necesita adoptar una voz unificada que promueva el diálogo y la diplomacia para evitar que la situación se agrave. Mientras tanto, entender tanto los intereses como las represalias de ambos bandos será crucial para abordar un conflicto que tiene el potencial de redefinir las dinámicas geopolíticas y un cambio de orden a nivel global.

Simplemente dejo mi punto de vista, espero abrir diálogo y poder leer otras posiciones. Obviamente desde el respeto, y la tortilla con cebolla.