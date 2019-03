Ethan Lindenberger: el joven de 18 años que desafió las teorías conspirativas de su madre y se vacunó

"Ahora que tengo 18 años, ¿dónde me vacuno?" Ethan Lindenberger es un joven estadounidense que al alcanzar la mayoría de edad y ver que era un "estudiante de último año de colegio ahora con un auto, un permiso de conducir y dinero propio", ya podía hacer lo que su madre no le había permitido nunca: vacunarse. No sabía cómo hacerlo, así que, como mucha gente de su edad, acudió al popular foro de intercambio de noticias y opiniones Reddit en busca de ayuda.