Estudio pagado por los hermanos Koch revela accidentalmente que la sanidad pública es más barata [ENG]

El estudio elaborado por Mercatus Center, entidad que ha recibido millones de los hermanos Koch, indica que el plan de sanidad pública de Bernie Sanders, "Medicare for All" costaría 32.6 trillones* de dólares a lo largo de 10 años. Ocurre que el sistema actual, que no da cobertura a toda la población, cuesta 3.4 trillones al año, 34 en 10 años, por lo que en realidad Medicare for All ahorraría cerca de 2 trillones en 10 años, dando además una cobertura del 100%. * Trillones americanos