Un estudio descubre que el 83% de los routers que tenemos en casa no son seguros

El router de nuestra casa es el punto de entrada de Internet al hogar y con ello, un punto de especial interés por parte de ciberdelincuentes y otro tipo de personas que no persiguen nada bueno precisamente. En los últimos meses hemos conocido diversos problemas y fallos de seguridad, pero ahora tenemos una cifra exacta. Según un reciente estudio publicado por The American Consumer Institute, el 83% de los routers que tenemos en casa no son seguros.