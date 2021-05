Un estudio confirma que Monedero no es Einstein

Un estudio presentado esta tarde por un equipo del CSIC ha confirmado que el exdirigente y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, no es Albert Einstein. La investigación ha demostrado que la coincidencia entre el ADN del científico y el del politólogo es del cero por ciento. “Estas dos personas no tienen ningún tipo de parentesco o relación genética”, han anunciado los expertos. El resultado no ha sorprendido a nadie salvo al propio Monedero, que sí tenía sospechas de ser Einstein, pero las pruebas llevadas a cabo han descartado completa