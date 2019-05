Un estudio certifica que los suburbios se desentienden de los procesos electorales

Los barrios más pobres se han desconectado de los procesos electorales en un porcentaje muy superior al de las zonas más acomodadas. Un estudio certifica que la abstención extrema se concentra en los suburbios, donde hay zonas en las que el voto no supera el 25%. En las zonas donde se produce una mayor exclusión social, hasta un 22% de la población admite no votar nunca. Por contra, en las áreas más prósperas, nadie reconoce no votar nunca. En las zonas más ricas, el 74% vota siempre, mientras que en las más pobres solo vota la mitad.