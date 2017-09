Un estudio afirma que la piratería de libros no afecta a sus ventas

La piratería afecta de manera notable las ventas de libros, o al menos ese el mantra que la industria editorial lleva murmurando desde la aparición de los libros electrónicos. Pero la existencia de este lucro cesante, es decir, la cantidad de libros que no se compran por haber sido pirateados, siempre ha estado en disputa. ¿Un libro pirateado es un libro que no se compra? ¿O la ratio descarga y venta tiene otros números? Pues bien, un equipo de la Universidad de Varsovia afirma que esta teoría no es tan sólida como se dice.