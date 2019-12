Estudiar ingeniería en España es un auténtico timo

Resulta difícil demostrar algo así, pero lo que se rumorea en la cafetería, lo que todos intuyen, es que muchos profesores prefieren simular el nivel de sus clases preparando exámenes inexpugnables antes que mejorar su docencia. Comentándoselo a un ingeniero de minas de mediana edad que prefiere no dar su nombre, apunta que no es un fenómeno nuevo, "en las Escuelas Superiores de Ingeniería a finales del siglo pasado sucedía lo mismo con la asignatura de Cálculo, no recuerdo porcentajes pero sí que recuerdo la lista de notas [...]"