El estremecedor testimonio de los padres de la niña que murió atragantada por un grano de maíz

Los padres de la pequeña de 19 meses fallecida en 2013 en Ibias días después de atragantarse con un grano de maíz han relatado este viernes ante el juez: «Si en Cangas no llevaron las placas a Oviedo y en Oviedo no le hicieron bien las placas cómo cojones sabían lo que tenía mi hija», han lamentado. «Para ellos la nena no se había tragado nada, creían que era una paranoia mía y no me daban importancia, llegaron a preguntarme si estaba segura de que se había tragado algo»,