Hola, Twitter. Estoy cansado de ser Rider

Acabo de terminar una jornada de 12 horas para ganar 35€ y estoy cansadísimo en Murcia pero aún me quedan 27 km en bici hasta mi casa en Orihuela por la que debo ya casi 500 €. Estoy estudiando una carrera y llevo trabajando desde los 12. Casi todo mi dinero me lo dejo en alquiler y facturas y no me da. Le debo un pastizal a mí casera y no lo aguanto 1 día más. Llevo 5 años echando currículums y solo me ha servido para dejarme el dinero en papel. Lo único que pido es un horario estable, un salario digno que me permita las mínimas condiciones...