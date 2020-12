Estos son los nombres del Comité Técnico para la Desescalada

La denominación 'Comité Técnico para la Desescalada' no se lo inventó la prensa sino el propio Gobierno, que lo llevó a sus notas de prensa. El ministro dijo en una entrevista al 'Diario Vasco' que "los que pedían con insistencia los nombres no era por curiosidad, sino para atacarlos y poner en cuestión su labor" y, básicamente, que por eso se inventaron esa estructura fantasma y los nombres de los expertos no se han desvelado hasta la fecha. ¿O quizá sí? Hace tan solo unos días Fernando Simón cofirmaba una carta con otras doce personas.