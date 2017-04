"Esto van Carrero, el rey, la Virgen y un etarra por el Valle de los Caídos..."

...Lo que vemos es un contraataque en toda regla, la ofensiva de la derecha más ultramontana, que se lanza a por raperos, humoristas, títeres o protestas festivas, para que quede claro que no van a pasar ni una. Que están en pie de guerra y no les importa ni el "efecto Streisand" (rebautizado como "efecto Carrero"). Que no cederán un milímetro de terreno. Que pretenden ampliar sus dominios. ¿Queríais "guerras culturales"? Pues ahí las tenéis: la derecha cavernícola lanzada en tromba.