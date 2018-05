Esto no pasará. Esto no es un caso más. Es la crisis mediática más grave que ha atravesado el poder judicial

Me veo incapaz de hacerles entender a mis amigos no juristas que la sentencia sí cree a la víctima y ha acogido a pies juntillas su versión. Que no se ha creído a la defensa. No se ha creído a los acusados. No se ha creído a quienes han arrojado dudas sobre la credibilidad de quien fue violada (sí, violada, he dicho bien, puesto que violación es lo que reconoce la sentencia). Eso creo que ya no importa. En redes sociales y medios de comunicación, quien da la primicia decide el 'hashtag'. Hoy es el caso de La Manada. Mañana será otro caso.