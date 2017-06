Estimado Sr. Cárdenas: Mi nombre es Lucía Galán Bertrand, soy médico especialista en pediatría. Le escribo esta carta desde el respeto profundo hacia su profesión. Me puedo imaginar lo difícil que es hablar durante horas cada día frente a miles de personas y hacerlo en directo. Las contadas ocasiones en las que he salido de mi consulta y me he enfrentado a una cámara de televisión para hacer lo que hace usted cada día en la radio, han sido para mí un verdadero reto.