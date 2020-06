Este verano, asegúrate de que tus hijos se aburran

Vivimos que nuestros hijos se aburran como "un fracaso personal", tal vez porque nos encontramos en una sociedad obsesionada por hacer y no parar. En esta carrera por lograr el súper-hijo nos cargamos la infancia: el tiempo para jugar y para aburrirse y la adquisición de otras habilidades que también son básicas en la vida. El precursor de la creatividad es el aburrimiento. Rescatar a nuestros hijos del aburrimiento no es bueno, porque no les estamos dando la oportunidad de pensar ellos solitos cómo llenar ese vacío.