Este tuit de Monasterio es una gran mentira

Lo que pone entrecomillado como si lo dijera el juez, es en realidad su versión de los hechos, y no como ella da a entender que el juez le da la razón. Siempre hace igual, coge un fragmento y lo retuerce. No se puede manipular más. La sentencia no entra en la veracidad de la noticia publicada sino en el error de no darle derecho a réplica publicando su rectificación. Y ese fragmento que usa Monasterio es precisamente su versión, la que el juez dice que se tiene que publicar aunque no sea cierta.